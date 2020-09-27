國民黨促當局推動美台建交？專家：諷刺蔡英文

國民黨團下周將向立法院提出公決案，要求當局全面避戰，盡快促成美台復交和美軍協防台海安全，繼續親美抗陸策略。有專家接受東網記者訪問時指出，國民黨此舉是為了諷刺蔡英文政府，表面上催促政府與美建交，但事實上大家都知道這是不可能成事。

台北海洋大學通識教育中心副教授吳建忠表示，國民黨講「賭氣話」，暗示「講這麼多幹嘛？有種就建交啊！叫美軍來協防呀！」但吳認為，美軍一直都在暗中協防台灣。不過，他亦指出特朗普政府並無將美台建交當成優先目標。

台灣大學政治系教授張亞中指出，公決案不具法律效力，其政治意義較大。張認為兩岸衝突牽涉中國大陸、台灣及美國的利益，有關美軍協防及復交，並不是單方面說了算。

中華泛藍協會理事長鄭龍水博士認為，公決案的可行性要靠台灣人評估判斷，一旦通過，對蔡英文政府而言是投鼠忌器，因為敢不敢執行考驗蔡英文的能力；若不通過，則意味台灣人不贊同蔡英文傾美反中。他批評，蔡英文總統甘願充當美國抗中的前線，挑動大陸敏感神經，當然會給台灣帶來戰爭危機。但他認為，美台復交及美軍協防是好事。

文化大學教授龐建國則認為，國民黨反諷蔡英文，亦凸顯蔡政府切香腸的伎倆，每切一次就是挑釁大陸一次，久而久之，難保不會擦槍走火。他亦質疑蔡英文有否能力促成美台復交、美軍協防。