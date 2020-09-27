外交部新聞司調整領導班子　蔣小燕出任副司長

蔣小燕已履新外交部新聞司副司長一職。

內地傳媒周日（27日）報道，中國外交部網站「新聞司」欄目近日更新信息，顯示蔣小燕已履新外交部新聞司副司長一職。公開資料顯示，蔣小燕此前擔任外交部新聞司參贊一職。

據報道，外交部新聞司近期多次調整班子。去年7月，原任外交部新聞司司長的陸慷調任外交部北美大洋洲司司長，副司長華春瑩接任司長一職。去年8月，原擔任中國駐巴基斯坦大使館公使銜參贊的趙立堅，調任新聞司副司長，並於今年2月首次以外交部發言人身份亮相。今年6月，耿爽宣布離任新聞司副司長職務，其後調任中國常駐聯合國代表團副代表。今年7月，原任中國駐突尼斯大使的汪文斌出任新聞司副司長，並成為外交部第32任發言人。

公開資料顯示，外交部新聞司主要職責是承擔發布中國重要外交活動信息、闡述中國對外政策工作；承擔國家重要外事活動有關新聞工作；指導駐外外交機構新聞工作，同時承擔在華外國常駐新聞機構和外國記者事務，組織開展公共外交，收集分析重要信息等。目前，擔任外交部新聞司司長為華春瑩，4位副司長分別是汪文斌、于敦海、趙立堅和蔣小燕。