華商務部︰東盟成中國第一大貿易夥伴　超越歐盟美國

國務院新聞辦公室周日（27日）召開新聞發布會，商務部部長助理李成鋼在會上透露，在各國經濟下行壓力加大、國際貿易大幅萎縮的背景下，中國與東盟國家克服新冠肺炎疫情影響，經貿合作逆勢增長；今年前8個月，中國與東盟貿易總值同比增長3.8%，佔中國外貿總值14.6%，超越與歐盟貿易總值，使東盟歷史性成為中國第一大貿易夥伴。

李成鋼指出，面對疫情影響，中國與東盟國家建立便利人員往來的「快捷通道」，相互支援防疫物資和醫療設備，加快復工復產，加強互聯互通，維護產業鏈和供應鏈的穩定，共同促進地區經濟復甦。在今年1月至8月，中國與東盟貿易總值達4165.5億美元（約32,490.9億港元），同比增長3.8%。另在今年上半年，中國對東盟投資達到62.3億美元（485.94億港元），同比增長53.1%，而東盟對華實際投入外資金額同比亦增長5.9%。

根據中國海關總署此前公佈數據顯示，今年前8個月，中國與歐盟貿易總值2.81萬億元人民幣（約3.23萬億港元），增長1.4%，佔中國外貿總值的14%；中美貿易總值2.42萬億元人民幣（約2.78萬億港元），下降0.4%，佔中國外貿總值的12.1%；中日貿易總值1.4萬億元人民幣（約1.61萬億港元），增長1%，佔中國外貿總值的7%。

另李成鋼又透露，各方正緊鑼密鼓地推進「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」的進展，為年內如期簽署協定作準備。他強調，中方將一如既往地支持東盟在RCEP中的中心地位，與各方儘快完成剩餘的技術準備工作，共同推動儘快簽署這個協定。