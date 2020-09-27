前市長組織領導涉黑團夥　一審被判無期徒刑

遼寧大連市中級人民法院周日（10日）對一宗涉黑案件一審公開宣判，24名被告人分別獲刑。其中首被告、大連莊河市前副市長徐X元，和次被告徐X威均犯組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪等10多項罪外，數罪併罰下，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。其餘22名被告人分別被判處2年2個月至25年不等，被告單位大連長波物流有限公司因犯騙取貸款罪，被判罰款。

經法院審理查明，徐X元在1996年出任莊河市副市長後，其4位弟妹先後成立包括長波物流等多間公司，並依靠徐X元的政治地位，網羅社會閒散人員，以暴力、威脅等手段大肆攫取非法利益，政商勾結、以商養黑、以黑護商，逐漸形成家族式的具有黑社會性質的犯罪組織。

該組織盤踞大連地區10多年，先後實施詐騙、騙取貸款、高利轉貸、貪污、受賄、單位行賄、非法拘禁、非法侵入住宅、強迫交易、聚眾鬥毆、聚眾擾亂社會秩序、尋釁滋事、故意傷害、窩藏等罪行50多宗，非法控制當地金融、房地產開發等多個領域，還持續滲透政治領域，除徐X元外，多名家族成員擔任過各級人大代表、政協委員。

大連中院依法組成由3名法官和4名人民陪審員組成的7人合議庭，3次開庭對案件進行審理，共有32名辯護律師出庭為被告人和被告單位辯護。最終，法院根據各被告的犯罪事實、性質、情節、作用及對社會的危害程度等，依法作出上述判決。