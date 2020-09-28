4中小學170學生現食物中毒症狀　初步調查為急性胃腸炎暴發事件

黑龍江哈爾濱市日前有4間中、小學，共逾170名學生在食用學校統一訂購的午餐盒飯後，出現食物中毒症狀。有關部門近日公布初步調查結果，指該事件為一宗急性胃腸炎暴發事件，與盒飯供應商關聯性較大，但經化驗多個抽樣樣本，並未發現諾如病毒、輪狀病毒、札如病毒、星狀病毒、腸道腺病毒。當地教育部要求有關學校嚴格管理校園衞生，對學校餐廳進行全面清潔消毒。

事發於上周三（23日），哈爾濱市呼蘭區的幸福小學、建國小學、沈家中學、腰堡一中4間學校的學生，在食完學校統一訂購的午餐後，陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，疑似食物衞生問題導致。據呼蘭區教育局統計，事件共有170名學生到醫院就診，但無無重症及死亡病例，而同樣在當日食用配餐的教職人員則無人出現症狀。

經初步調查，4間中、小學所有發病學生，均食用了由同一家餐飲配送公司供應的盒飯，當局拍員到現場採集食品留樣、環境樣品及供餐公司加工人員、發病學生生物樣品共66份，並送往市疾病預防控制中心開展病原學檢測。專家初步研判為急性胃腸炎暴發事件，但未能判定部分未曾食用配餐的學生也發生嘔吐、腹瀉等症狀的原因。目前，調查仍在繼續。