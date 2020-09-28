2私立學校突然破產倒閉　數千師生突然失學失業

遼寧阜新市日前有2間私立學校突然破產倒閉，校長失蹤，兩校學生突然失學、逾百教師失業，引起社會關注。截至周日（27日）涉事學校教師依然沒有收到自己的薪金，阜新教育局採取緊急措施，安排部分受影響的師生到當地的育才教育集團上課，目前全數受影響的學生已報到完畢。

事發於本月20日，博創工貿中等職業技術學校及博創學校2間私立學校突然破產，大量學生在交了學費後，卻無法繼續就讀。當日學生被通知離校後，現場一片混亂，有家長在校門口抗議，亦有學生撕書發洩，更有部分課室冒出濃煙，疑似被縱火。警方隨後趕到場維持秩序。

內媒報道指，博創學校早在去年十月，就有10多名離職教師投訴校方拖欠保險費；而又老師表示，學校從2018年起，便有拖欠老師工資和保險的情況，有老師更被拖欠過半年的薪金。

目前，受影響的800名高中生、1812名初中及小學學生和部分教師，均由育才教育集團接收。育才集團負責人表示，會盡量安排學生和老師原班教學，同時會妥善安排學生的住宿、食堂等設施。而市政府及市教育部，則會着手調查博創工貿中等職業技術學校和博創學校，存在的拖欠工資、違規招生等問題。