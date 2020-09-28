新冠肺炎：內地多21宗境外輸入確診　8人來自菲律賓

內地周一（28日）公布新增21宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。其中上海單日出現的10宗輸入個案，8人自菲律賓回國後確診。廣東同日通報5宗新增輸入確診個案，其餘6宗分別在內蒙古、福建和山西。內地至今累計85,372人確診，當中4634人病亡。

上海市衞健委通報來自菲律賓的輸入個案，全部為當地工作或生活的中國人，其中6人上周四（24日）自菲律賓出發，經南韓轉同一航班後於上周五（25日）抵達上海浦東國際機場，入關後集中隔離觀察期間出現症狀並確診。另2人上周五自菲律賓出發經日本轉同一航班同日抵達浦東機場，入關後集中隔離期間出現症狀並確診。其餘2宗確診個案，分別由尼日爾及土耳其輸入，患者為中國和約旦籍。上述境外輸入確診病例已轉至定點醫療機構救治，同航班密切接觸者157人已集中隔離觀察。

據廣東省衞健委消息，過去一日新增確診個案分別由沙特阿拉伯、尼日利亞、坦桑尼亞、秘魯和尼泊爾輸入廣州，另新增境外輸入無症狀感染者7人，分別出現在廣州和清遠。所有確診及無症狀感染個案均在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察。