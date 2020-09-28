內地中秋8日長假　國內旅遊料迎5.5億人次

今年中秋及十一長假重疊，內地由周四（10月1日）起連放8日，但受新冠肺炎疫情影響，市民未能出國旅遊。中國旅遊研究院預測，本次假期將有5.5億人次在國內旅遊，旅客遊覽景區前需提前在網上預約。中國鐵路集團預計，10月1日將有1,300萬人次乘坐鐵路出行，料本次長假期將有逾億人次選搭鐵路。

文化和旅遊部透露，今年第三季度，全國A級旅遊景區接待遊客人數達到去年同期的七成左右，部分地方景區已接近去年同期水平。截至9月中旬，全國旅行社復業率達75.72%，旅行團業務恢復至去年同期約40%；星級酒店加快復業，9,421間已恢復經營，復業率達91%。全國280個5A級旅遊景區中，已有264個實施分時預約制度。

公安部交通管理局周一（28日）指，受高速免費通行及集中出行影響，預計周三（30日）全國高速將出現持續性的擁堵，周四將出現擁堵高峰，其中上午9時至12時是出行高峰時段；G2京滬高速（無錫段）、G4京港澳高速（廣州段、東莞段）車流量將明顯高於日常水平。而下周一（10月5日）至下周四（10月8日）返程較為分散，部分路段易出現擁堵、緩行現象。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，中國外交部提醒，內地民眾要密切關注外交部和駐外使領館發布的安全提醒和海外疫情訊息，充分評估當前國際旅行可能帶來的交叉感染、滯留國外、長期隔離等嚴重風險，盡量避免出國旅行，如身處國外，則盡量避免跨境流動。