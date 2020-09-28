開放美國瘦肉精豬牛　蔡英文支持度下跌近11個百分點

台灣自明年開始開放進口含瘦肉精的美國豬肉和牛肉，引來在野黨和豬農等不滿。被指親綠（民進黨）的台灣民意基金會周一（28日）公布最新民調，顯示蔡英文總統的支持度下跌10.7個百分點，不贊同者上升10.2個百分點。基金會董事長游盈隆表示，開放美豬牛重挫蔡英文聲望。

此次調查針對台灣20歲以上的民眾，於上周一（21日）至上周二（22日）進行電話訪問，以電話號碼作隨機抽樣，共收到1076份問卷。對於蔡英文處理政事的方式，5成5人贊成，3成2人不贊成，惟與上個月相比，贊同的人驟降10.7個百分點。上個月原本贊同的民眾比不贊成的民眾多43.7個百分點，但此次調查只剩下約23個百分點，出現明顯下降的情況。

游盈隆表示，蔡英文上任4個月，處理大事的方式獲過半數民眾肯定與支持，但此次調查明顯可見其整體聲望被嚴重壓縮。回顧過去一個月，游盈隆認為最可能的原因是蔡宣布自明年元旦起開放美國豬肉及30月齡以上美牛進口，後續政策溝通和社會說服不良及不足所致。

報告回顧過去一個月，台灣內外發生的大事，其中捷克參議院議長維施特奇爾和美國國務院次卿克拉奇訪台。游盈隆表示，上述均是台灣在國際外交上的重大突破，有助促進蔡英文聲望。惟實際數據顯示，蔡的支持度不升反降。

此外，針對開放進口含瘦肉精美國豬肉，有51.6%的受訪者認為該項決策對台灣來說弊大於利，另有六成民眾認為民進黨執政前後立場自相矛盾。調查結果可見，超過一半受訪者擔心進口美豬會影響食品安全和民眾健康，另有9%的人擔憂會對台灣相關產品造成衝擊。

另對行政院長蘇貞昌施政表現，有逾33%民眾不滿意蘇的表現，有57%民眾滿意，支持者較上月減少5.5%。游盈隆認為，民眾對蔡、蘇二人施政的滿意程度均下降，而在中性選民及國民黨認同者所獲的肯定超過蔡英文。