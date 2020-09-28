台阿美族人稱「我是驕傲中國人」　原民會：絕非同文同源

第12屆海峽論壇日前在大陸福建廈門舉行，一名自稱是台灣花蓮阿美族人、38歲男子楊品驊受邀上台，演講時發表「我是驕傲的中國人」、「堅決反對分裂國族」等言論，一度引起外界關注。台灣原住民族委員會周一（28日）發新聞稿稱，原住民族不是炎黃子孫，也不是中華民族，絕非同文同源。

委員會表示，國內外學界研究指出，台灣原住民族屬於南島語族；台灣有言論自由，呼籲任何人前往大陸時應嚴守台灣法律，勿遭大陸政府利用，成為統戰台灣的樣板。

委員會強調，原住民族在1994年才修憲完成正名，並在1997年將具有集體權與民族自決權概念的「原住民族」稱呼入憲，與楊品驊所稱的「少數民族」完全是天壤之別。「原住民族」不僅代表台灣原住民族是台灣原來的主人，更顯示台灣社會所享有的民主政治、多元文化與族群平等價值。

台灣傳媒報道，楊品驊13年前到北京謀生，現時在當地經營一間台灣少數民族風情的音樂餐廳，同時到大陸各城市演唱表演。楊品驊父親透露，自己在花蓮吉安鄉娜荳蘭部落成長，隨後全家遷居台北市，兒子自小在台北長大，很少回花蓮。他又指，楊品驊的言論與生活環境有關，他無可評論。宜昌部落頭目李毓書表示，楊的言論立場由個人負責，並不代表部落的立場。