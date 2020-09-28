王毅：無視和破壞國際規則　終將被時代拋棄

國務委員、外交部長王毅，周日（28日）出席「後疫情時代的國際秩序和全球治理」藍廳論壇開幕式並發表演講。他在會上不點名批評美國，那些以為自己拳頭大就可以無視和破壞國際規則的人，終將被時代所拋棄。

王毅指，世界正處於二戰結束以來又一個重要歷史時刻。新冠疫情仍在全球肆虐，單邊霸凌大行其道，保護主義逆流湧動。後疫情時代的世界向何處去？各國不能掉以輕心，更要防止作出錯誤抉擇。

他又指出，個別國家把聯合國當成服務本國政治的演出場、挑起衝突對立的角鬥場，各國都以不同方式予以抵制。中方認為，和平遇到的挑戰、發展面臨的赤字，都應該通過合作去加以化解。而大國肩負着責任，不能以犧牲別國安全來尋求本國的安全，不能通過霸凌行徑剝奪別國的發展權利。中國將繼續堅定不移走和平發展道路，同時也將和各國一道，共同抵制所謂本國優先的歪理，共同反對零和博弈的邪道。

他又指，新冠病毒是人類的公敵，散播仇恨對抗的政治病毒同樣是世界的威脅。各國應堅定不移地構建開放型世界經濟，堅定不移地維護以世貿組織為基石的多邊貿易體制。他又認為，沒有哪一次巨大的災難不是以歷史的進步為補償的，後疫情時代的人類命運掌握在各國人民的手中。