為涉黑劉氏兄弟當保護傘　市公安局前副調研員判囚8年半

安徽蚌埠市公安局前副調研員邵傑偉，涉嫌為當地劉氏兄弟涉黑組織充當保護傘，收取或索要他人財物共0.3萬美元和289.8萬元（人民幣，下同，共336萬港元）。案件日前在蚌埠市淮上區法院一審宣判，邵傑偉犯包庇、縱容黑社會性質組織罪和受賄罪，數罪併罰，判囚8年半，罰款80萬元（約92萬港元）。

法院審理查明，邵擔任安徽省懷遠縣公安局黨委書記、局長、蚌埠市公安局高新區分局黨委書記、局長期間，利用職務之便收受賄賂，包庇、縱容劉氏兄弟組織、領導的黑社會性質組織。邵又在2000年至去年利用職務便利，為劉氏兄弟在承攬工程、職務晉升、案件處理等方面牟取利益，收受大批財物。

法院認為，邵男犯包庇、縱容黑社會性質組織罪被判囚4年；犯受賄罪判囚6年半，罰款80萬元。資料顯示，現年57歲的邵男是蚌埠市人，市公安局三級高級警長、高新區分局局長、蚌埠市懷遠縣公安局黨委書記、局長。直到去年10月，邵男涉嚴重違紀違法受查。

據悉，劉氏兄弟涉黑案曾是中紀委、全國掃黑辦、最高人民檢察院、公安部掛牌督辦的重大涉黑案件，該組織犯組織、領導黑社會性質組織罪、非法採礦罪、非法儲存爆炸物罪、聚眾鬥毆罪、聚眾擾亂社會秩序罪等，成員被判囚20年至25年。劉氏兄弟被判刑後，有關部門查出有60名公職人員充當他們的保護傘，邵男便是其中一人。