醫院為患嬰注射過期44日葡萄糖　8負責人被停職

安徽銅陵市一名兒童家長日前帶自己出生48日的孩子，前往該市婦幼保健院就醫，在病房輸液期間，發現醫院提供該自己孩子的葡萄糖注射液，已過期44日，事件引起關注。醫院院長章秀周日（27日）向內媒證實事件，並指當日有9名患兒注射過過期葡萄糖注射液，目前當局已介入調查時間，而院方8名有關負責人已被停職。

事發於上周二（22日）晚，王姓母親帶自己出生48日患支氣管炎的孩子，前往銅陵市婦幼保健院就醫，期間在注射5%葡萄糖注射液期間，發現注射液的有效日期為2020年8月9日，注射時已過期44日。事後，王女丈夫又在垃圾桶內，再發現過期的注射液，揭發該醫院至少給9名患兒注射過期藥物。

該醫院醫務處主任丁勇事後表示，醫務人員確在藥物查對上出現了差錯，他認為醫院的藥房本應每個星期都要檢視庫存藥物，檢查藥物的有效日期；而護士已應在注射前，檢查核對藥物，執行「三查七對」。他認為醫院在管理方面出現了嚴重漏洞。

涉事醫院在上周三（23日）召開緊急會議，當日將涉事的兒科護士和一名藥房藥師停職。據調查發現，涉事的過期注射液一箱共80袋，其中17袋已被使用。院方指雖然過期的注射液，應該對患兒影響不大，但依然向患兒家長承諾，若發現此事件對患兒未來有不良後果，將由醫院承擔全部責任。

市衞健委時候亦會同市市監局，成立調查組調查事件。調查組最終在該醫院庫房共發現55袋過期的葡萄糖注射液，目前已全部進行了封存；同時，市衞健委亦對事件進行了通報和批評，約談醫院院長和分管領導，將8名直接責任人停職；下一步將根據事件調查結果依法依規對相關人員進行處理。