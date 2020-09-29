煙熏馬蜂窩引發山火　韶關兩男被罰百萬人民幣

廣東省韶關市翁源縣黎姓、趙姓兩名男子在去年10月，為摘取山上馬蜂窩食用，放火燒蜂窩，不料引起山火波及附近樹林，導致969畝（約64萬平方米）林木被燒毀。翁源縣人民法院近日判刑，分別判處黎、趙二人有期徒刑3年和3年2個月，另須賠償97.46萬人民幣（約110萬港元）生態環境恢復費用。

據法院審理查明，去年10月25日黎男下班後途經該縣一座山時，發現一馬蜂窩，遂偕友人趙男購買助燃用的殺蟲劑，打算以火燒煙熏摘取蜂窩食用。當日晚上，黎男向蜂窩噴灑殺蟲劑後點燃，未料突然起風，將火星吹進旁邊樹林，並引燃了雜草。二人曾嘗試撲火，20分鐘後見仍未成功，遂駕電單車逃逸。

附近居民見山上冒出火光立即報警，但火愈燒愈大，已難以救熄。最終，火災燒毀大量杉樹、松樹等林木，面積達969畝，其中生態公益林面積630畝（約42萬平方米），修復費用近百萬人民幣。

人民法院近日審結本案，法官表示，黎姓、趙姓被告行為已構成失火罪，依法應處以刑事監禁，同時二人因破壞林地生態資源，損害社會公共利益，亦需為此負上民事侵權責任。