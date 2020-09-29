警拘多名黑社會成員　於1人家中搜出5把槍174顆子彈

台灣基隆警方近日調查一宗群聚鬥毆案，拘捕多名黑社會成員，其中包括李姓黑社會高層，並在其余姓手下的住所，檢出5把槍枝、174顆子彈，其中一把更為罕見的美製「KRISS vector」衝鋒槍。目前，警方依槍炮彈藥刀械管制條例將余送辦。

據悉，基隆警方在查緝一宗群聚鬥毆案時，分別在基隆市、台北市、新北市3地，逮捕14名犯嫌、3人收押；其中，涉案的李男經常帶手下在市區糾眾，嚴重影響社會治安。

警方在拘捕李男後到余男住宿搜查，起初余男因家中有老婆和剛滿月的小孩不願開門，但警方承諾如果余男將違法物品交出，便不會有任何衝突。余男將房門打開，主動引警方到家中衣櫃，將槍枝交出，遭警方依妨害自由、傷害、槍炮彈藥刀械管制條例送辦。余男供稱槍枝是國外友人所有，詳細來源仍待調查釐清。

基隆市警方面指，美製KRISS vector衝鋒槍分為軍規版及民間版，而警方此次檢出的則為軍規版，可以每分鐘連發1200發子彈，威力驚人；除衝鋒槍，警方還在余家中檢出1枝長槍、3枝手槍、子彈174顆。