高中生遭欺凌打穿耳膜　學校踢6人出校

江蘇蘇州一間國際學校的一名15歲學生，近日遭同儕毆打導致耳膜穿孔。事件曝光後，多名家長亦揭發其子女曾在校內遭欺凌。涉事學校日前表示，已處分9名學生，其中6人被踢出校。警方同時接到家長和校方報案，正調查事件。

據受傷學生的家長周一（28日）反映，其子小龍（化名）就讀中加楓華國際學校高中一年級，本月17日在校內與高三一名楊姓陌生學生碰撞後，雖然小龍即時道歉，但仍被對方扣着頸按在水池邊毆打，更恐嚇會繼續欺負他。

小龍當晚買煙上門謝罪，卻再被宿舍內多人凌辱，包括毆打、強迫吸煙和自我掌摑。其中楊男和另一名俞姓學生打得最狠，更警告小龍不要告知老師和家人，否則「會弄死他」。

小龍母親稱，兒子18日回家後將自己關在房間，其後才從同學家長口中得知其子被欺凌，遂發現小龍渾身瘀傷，經醫生檢查確認左耳鼓膜穿孔。母親又帶他往心理測試，發現有抑鬱、焦慮等狀況，並患上創傷性應急精神障礙。

事件引起其他家長相繼爆料，指其子女亦曾遭受同一群學生恐嚇和欺凌。有家長表示，校方去年已就類似情況將人踢出校，惟至今當中仍有人在校內指使同伴繼續欺凌行為。

學校費姓副校長表示，事發後已立即調查事件，嚴格按照校規處罰犯案學生；對於家長指有校外人士滋擾學生，副校長則回應稱未發現相關線索。