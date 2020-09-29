台公布2021年度預算案　國防佔最多達3668億元新台幣

台灣行政院長蘇貞昌周二（29日）到立法院，報告2021年台灣政府總預算案，並接受立委質詢。蘇貞昌表示，政府在下年度總預算支出達2.1615萬億元（新台幣，下同，約5860億港元）。比去年度增加4%，其中，國防部預算達3668億元（約994億港元），佔總預算17％，居各機關之首。

行政院書面報告今早送抵立法院，指出，2021年度中央政府總預算案，收入2.045萬億元（約5543億港元），較去年度減少2.9%。報告提及，今年新冠肺炎重創全球經濟，政府期望在各國陸續解封後，重啟經濟活動。蘇貞昌表示會全力振興台灣經濟，行政院期盼透過預算資源的妥善分配與有效利用，讓經濟逐步復甦。蘇強調，台府已連續3年在總預算上出現盈餘，因此能移用儲備應對新冠疫情，減少舉債。

蘇又提及，國防部在2021年度的預算達3668億元，較上年度增加4.4%，主要花費在軍事投資、武器裝備維持及募兵制人力經費上。另外，政府加入特別預算290億元（約79億港元），用以採購新式戰機。

早前國民黨立委賴士葆，曾質疑衞福部的52.8億元（約14.3億港元）預算，項目內容模糊，疑為行政院的「小金庫」注資。蘇貞昌解釋，任何預算編列都留有預備金，以應付緊急狀況。這筆錢並非院長私房錢，行政院不能隨意挪用。