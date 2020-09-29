涉推廣賭博網站風波擴大　百度再多一名高層遭警方帶走

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，繼日前百度移動生態事業群特別顧問史有才，疑因非法推廣賭博網站被警方帶走，百度大客戶部總經理李忠軍以及部分代理商和客戶，也分別在浙江、江西和江蘇多地被警方帶走調查。

據知情人士透過，史有才和李忠軍等人被調查的原因，除因為非法推廣賭博網站外，「甚至可能涉嫌和渠道直接的腐敗，百度高層知道此事」。知情人士稱，百度把棋牌賭博歸類在遊戲種類，由大客戶部找行業代理推廣，史有才給了一家代理商獨家經營權後，又引入一些代理商。以前百度不允許做賭博網站推廣，因為被抓到要罰款十倍。但史有才回歸後，百度便開始做賭博網站推廣。

對此，百度方面表示不了解具體情況，一切有待官方公布。百度又稱對一切違法違規行為的態度是堅決打擊和零容忍。

據了解，李忠軍曾任百度聯盟總經理，後轉任百度大客戶部負責銷售。史有才則是百度元老，自2001年加入公司後歷任銷售部經理、渠道部總監、渠道部高級總監、百度副總裁，直至2011年離職。2019年6月，史有才回歸百度，而在此之前的一個月，該公司高級副總裁向海龍離職，業界認為百度是希望藉史有才回歸減低向海龍離職對銷售和渠道體系造成震盪。