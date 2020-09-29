妙齡女消夜拒絕陌生男子搭訕　遭圍毆一度昏迷

浙江省台州市仙居縣一名25歲女子日前消夜時遭陌生男子調戲，因拒絕對方勾肩搭背及摸臉，竟遭男子和同伴圍毆。內媒周二（29日）報道，打人者陳某等4人到案，皆被處以行政拘留。

事發於本月11日凌晨3時多，夜市女檔主小顧收工後和4名同伴吃消夜。期間多名陌生男子走近，其中一人上前摟小顧的頸部並摸她的臉，對她說了些不太友好的話。小顧說：「我推開他，就被他打了。」小顧遭對方拳打腳踢昏迷，身上的衣服亦被撕爛，其後由家人送往醫院。警方趕到現場時，打人者已逃離。

小顧在醫院住了15天，臉部還未消腫。根據醫院診斷記錄，小顧頭部挫傷，曾短暫昏迷。警方周一（28日）晚發通報稱，小顧與同伴吃消夜時，陳某宇、成某、鄭某等3人也來到該檔攤，其中陳某宇因認識小顧的女伴，於是上前聊天。期間，陳某宇向小顧借打火機並將手搭在她肩上引起對方反感，雙方進而發生肢體衝突。陳某宇、成某其後打電話叫來顧某傑、陳某到場，並一同毆打小顧，鄭某則未參與打人。經法醫鑑定，小顧身體輕微受傷。

警方其後將陳某宇等4人拘捕歸案，9月16日先依法對陳某宇、成某予以行政拘留13日的處罰。至9月19日和28日，分別對顧某傑、陳某予以行政拘留10日的處罰。