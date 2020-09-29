男子與親戚合謀騙保　推智障子下海扮「意外」

來自湖南的楊某發周一（28日）於海南省報案稱，患有智障的兒子意外墮海，但警方在搜尋過程中卻發現蹊蹺，懷疑楊男為騙取保險，與李姓親戚聯手製造兒子死亡的「意外」。警方事後逮捕疑犯楊某發和李某，同時全力搜尋楊某發的兒子。

海南省公安廳港航公安局當日上午6時許接獲楊某發報警稱，其38歲的兒子楊某科在海口市秀英港7號碼頭意外墮海失蹤。警方立即派人到場搜救，但其後發現楊某科是被人推下海，而推人者的穿着與楊某發相似。經警員訊問，64歲的楊某發承認串同妻子的50歲表弟李某貴合謀殺害兒子，以騙取保險賠償金。

經警方初步調查，楊某發上周四（24日）帶同兒子到廣東省徐聞縣，隨後以電話聯絡李某貴，打算一起到海南開旅店。周日，楊某發與李某貴見面後，前者表示他替兒子購買了人身意外保險，提出由李某貴將不會游泳的楊某科推下海，造成意外死亡的假象，以獲得意外保險賠償金。楊某發更表示事成後會給予李某貴6000元。

周一凌晨2時許，楊某發、李某貴與楊某科於海安港碼頭登船，同日凌晨4時許抵達海口秀英港。3人離船上岸後，楊某科步行到海口秀英港7號碼頭泊位小便，楊某發與李某貴跟隨其後，楊某發示意李某貴推楊某科下海，但李某貴不願動手，楊某發於是親自推兒子下海。

案發後，李某貴離開現場，楊某發則致電報警。警方其後查出李某貴購買了翌日離開海口的火車票，隨即趕往海口火車站，並於同日上午10時許在海口火車站成功抓獲李某貴。