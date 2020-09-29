台海局勢持續緊張　台防長稱暫無跡象兩岸會全面開戰

台灣的國防部長嚴德發周二（29日）到立法院接受質詢時稱，雖然近日大陸解放軍軍機頻頻飛進台灣西南空域，但其內陸部隊並未向海岸集結，暫無迹象顯示兩岸將全面開戰。另外，嚴德發承認因台海局勢持續緊張，美國或在未來向台灣出售攻擊性武器。

嚴指出陸方近日持續作出挑釁行為，他透露台軍正維持在「戰備整備」階段，會按情況決定是否上調至防衞作戰的「應急戰備」階段。

國民黨主席兼立委江啟臣在會上問及，基於台海軍力失衡，軍方會否向美方採購攻擊性武器。根據台灣關係法規定，美國只能售予台灣防衞性武器，但隨兩岸局勢改變，美國與大陸的關係亦愈趨緊張，美方會否改變原則，把攻擊性武器售至台灣。嚴德發回應稱，雙方將因應形勢變化，調整對台出售武器的種類。

江啟臣亦擔心台海從此進入軍備競賽，指台軍在2017至2021年度，已花費6600億新台幣（約1790億港元）購買軍備，費用仍未包括媒體所指將會採購的七項軍購，江憂慮此舉會為政府財政造成負擔。但行政院長蘇貞昌強調，政府絕不跟任何國家進行軍備競賽，只會購入必要的防衞性武器。