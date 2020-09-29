河南富翁認殺人又翻供 被判死刑不服上訴

安徽界首市21年前發現一具無名女屍，案發10年後，有人指控河南富翁楊志才及其外甥王夫偉殺害該名女子梅麗，然而屍體已經火化，因證據不足未起訴。兩年前，警方發現有力證據，遂再將二人提告，一審判死刑至無期徒刑；二人不服上訴，案件周二（29日）早上再審。

事緣1999年3月12日，界首市有村民在麥田發現女屍，經警方鑑定死者年約26歲，因頭顱挫裂傷致死。警方認定案件為他殺，隨即立案惟調查未果。其後，河南美容業富翁楊志才及其外甥王夫偉先後遭妻子、姪女揭發殺害河南女子梅麗，楊男在2012年受審時承認殺害梅女，指當時受梅女前夫所托，讓其借住自己的診所，但受不了其私生活淫亂，遂偕外甥下殺手。

然而，檢方隨後審視證據，因無法確定屍體身份、無法找到案中兇器，認為證據不足決定不提起訴；楊男隨即推翻證詞，稱當時是被逼供而承認殺人。直到2018年，警方從案發現場泥土裏的血漬提取到DNA，經比對確認女屍就是梅女，遂再傳召楊志才和王夫偉歸案。

阜陽中院一審認為，楊志才有預謀殺人、手段殘忍、拒不認罪，應予嚴懲；王夫偉受人指使犯案，自願認罪，罪輕一等；遂判楊男死刑、剝奪政治權利終身，王男15年有期徒刑，兩名被告另須向家屬賠償約3.7萬人民幣（下同，約4.2萬港元），二人不服上訴，楊男堅稱一審證據不足、應處無罪，王男則認為量刑過重。

安徽省高級人民法院周二開庭二審，王男在開庭前簽訂了認罪認罰具結書，希望法庭從輕量刑；兩名被告的辯護人表示，楊男、王男的家屬分別籌措了70萬（約80萬港元）和30萬（約34萬港元），希望以此補償梅女家屬，取得諒解。

經過舉證質證、辯論等環節，並結合兩名被告的庭審表現，公訴機關表示，一審證據確實充分，假如楊志才仍拒不認罪，建議法庭維持原判；王夫偉認罪認罰，可酌情量刑。庭審從上午9時30分持續到12時20分結束，鑑於案情重大，審判長宣布休庭，未當庭判決。