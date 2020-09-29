官方制定《中央委員會工作條例》　加強黨中央集權

中共中央政治局周一（28日）召開會議，除了決定19屆五中全會的召開日期外，更審議及制定出台《中國共產黨中央委員會工作條例》，就黨中央的領導地位、體制、職權，以及決策部署等作出全面規定，為加強中央委員會工作提供基本遵循。

會議強調，制定出台《中國共產黨中央委員會工作條例》，是堅定維護黨中央權威和集中統一領導的必然要求，完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大舉措，對全面加強黨的領導和黨的建設，堅定不移把中華民族偉大復興事業推向前進、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利具有重大而深遠的意義。

會議要求，中央委員會、中央政治局及其常委會的組成人員要帶頭執行黨章和《條例》等黨內法規，帶頭增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。各地區各部門和廣大黨員、幹部要強化貫徹《條例》精神的政治自覺，確保《條例》精神和要求落實到黨和國家各項工作。

內媒分析，中央委員會由黨的全國代表大會選舉產生，每屆任期5年。全國代表大會如提前或延期舉行，其任期亦相應改變。以往《黨章》亦對中央委員會的產生和運作有所規定，訂明黨的最高領導機關，是黨的全國代表大會和其產生的中央委員會。中央委員會委員和候補委員必須有5年以上的黨齡，名額由全國代表大會決定，委員出缺由中央委員會候補委員按照得票多少依次遞補。

中央委員會委員和候補委員除了中央委員會總書記外，還有中央政治局常委，中央政治局委員及中央書記處書記，以及中央軍事委員會。中央委員會全體會議由中央政治局召集，每年至少舉行一次。中央政治局需向中央委員會全體會議報告工作，接受監督。