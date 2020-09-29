美軍官兵臂章現紅色中國地圖　分析︰特朗普擬製造「十月驚奇」

美國空軍無人機部隊早前在西海岸參與多軍種聯合演習，惟官兵所佩戴的臂章上出現紅色的中國地圖剪影，引起輿論質疑。官媒周二（29日）分析指，對上一次出現類似情況是越戰時期，認為美國或大選前夕製造「十月驚奇」，突襲中國在南海的島礁。官媒警告，若美軍膽敢來犯，解放軍將不毫不留情擊落，甚至打擊「那些飛機起飛的平台和基地」。

美國《空軍》雜誌報道，MQ9武裝無人機早前演練打擊海上目標，是美軍首次在太平洋開展的無人機戰術訓練活動。而報道中刊登的照片顯示，相關空軍人員制服上的臂章印着中國地圖形狀的紅色剪影，剪影上疊加MQ9無人機，圖案顯上方還有骷髏拿着鐮刀的死神角色；有趣的是，剪影內應將台灣及南沙群島納入中國版圖。有外界認為，無人機部隊此舉是以中國作為日常訓練的假想敵。

中國官媒周二在社評中提到，美國空軍上一次把一個國家地圖印到臂章上，為在越戰時期，認為美方曝光相關照片，不可能是意外誤操作，顯然要藉此傳遞強烈信號。另將以上信息與美軍無人機對南沙的3個島礁發動「震撼式」的襲擊等信息組合在一起，直言美國一個十分狂妄的戰爭計劃，已浮現在世人眼前。

對於外界猜測美國總統特朗普計劃以「十月驚奇」，通過製造一場軍事危機來提振其選情。但評論認為，用無人機攻擊中國目標，是拿真戰爭當舞台劇演，是摧毀和平的戰爭犯罪。美方休想讓中國配合，克制地讓衝突正好打到它需要的規模，轉化成他們所需要的選票。中方將沉重打擊侵略者，給對方一個永遠銘記的教訓。

文章指出，必須給美方嚴厲警告，如動用MQ9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標，就是戰爭行為，「解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價」。文章強調，會毫不留情地擊落來犯的美軍戰機，不論有沒有人駕駛；如中國島礁造有實際損失，中方就將打擊那些飛機起飛的平台和基地，並且奉陪到底。