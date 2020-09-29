貨車滯留物流中心　逾萬無辜寵物監生焗死

河南漯河市召陵區一物流中心，早前有逾萬隻寵物因貨車滯留，被困速遞箱內缺氧缺水缺糧死亡。事件引起社會關注，不少愛護動物組織的義工趕往現場，安置幸存的動物。

內地傳媒報道，受影響的寵物包括有近萬隻兔子、幾千隻貓和狗。運載牠們的貨車，原定本月17日從繁殖場駛至鄭州市中牟縣的物流中心，但後者因物流公司缺乏「一犬一證」的合法手續，遂拒絕接收車上的寵物，結果貨車在當地滯留近3日，車上部分動物疑因缺氧缺糧死亡。

貨車其後將動物轉運安徽阜陽市的繁殖場，惟對方見車上有動物屍體而拒絕接收。幾經波折，貨車最終在上周二（22日）將動物駛至漯河市的東興物流園，直至該車在夜間傾倒，事件才曝光，惟肇事司機已棄車離去。

事件引起網民關注，有網民為死亡的動物節哀，「可憐的毛孩子們，願在天堂沒有病痛，吃得飽飽的」、「貓狗無辜，可憐的小動物」；另有人質疑物流公司管理問題，「為甚麼速遞公司允許活體速遞？」、「應該出台規定禁止運活物，希望小動物保護法盡快落實」。

有當地愛護動物的組織得悉事件後，紛紛到場拯救幸存的動物。網傳影片顯示，物流園遍地是速遞紙箱，有民眾手持剪刀解救被困在箱內的寵物；有義工表示，現場臭氣熏天，多隻動物被「焗」死在紙箱內。經多個動物組織協助救援，幸存動物的總數約1074隻，包括877隻兔子、99隻倉鼠、70隻狗和28隻貓，部分動物已被熱心市民領養。

據召陵區政府周二（29日）回應，已配合相關部門對死亡的動物進行無害化處理，目前暫不清楚其死因。至於有關貨車輛為何會出現在物流園、肇事司機是誰，目前公安機關已介入調查。另動物衞生檢疫服務中心已派出獸醫，對涉事現場以及運輸車輛進行消毒，及時對死亡動物進行無害化處理。