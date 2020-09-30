自製車禍抹黃鱔血充人血　人肉撞車黨14人落網

廣東省東莞市近日發生多宗人肉撞車騙案，警方根據疑犯犯罪手法、作案車輛顏色型號，經查發現東城、石碣、謝崗等鎮均有類似案件發生，最終確定是同一團夥所為。經查，該犯罪團夥找來大學生扮演被撞的演員，在「意外」更用黃鱔血假扮人血。

從閉路電視畫面所見，騎共享單車的騙徒，當駛近目標車輛時，在沒有任何接觸的情況下，突然將單車拋向汽車並隨即倒在地上。當車主上前了解時，騙徒便熟練地撥打電話「報警」，電話中的「警員」勸車主私下和解，有車主因此用支付寶支付騙徒1萬元（人民幣，下同，約1.15萬港元）。警方稱，騙徒其實打電話到同黨，由同黨假扮警員誤導車主。

本月22日上午，東莞市公安局刑警支隊牽頭組織南城分局、東城分局、石碣分局、謝崗分局的16個小隊，分別前往清遠市英德市與當地警方匯合，提前安排北京和廣州警方同步採取行動，最終在三地成功逮獲梁某等14名疑犯。事後各人均被刑事拘留，案件正在進一步調查中。

經警方調查，扮演被車撞的主角竟是一名大二學生，因疫情期間無法返校，於是在家鄉加入該團夥，2個月來共3次得手，獲利近8000元（約9200港元）。據指，該學生在「意外」中從耳朵流出來的血，其實是事先準備的黃鱔血。被捕時，學生正在學校上課。