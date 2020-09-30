穩外資形勢仍嚴峻複雜　商務部將發布中國外商投資指引

中國商務部外資司司長宗長青周二（29日）指，為落實外商投資法有關規定，商務部近期將在官網和中國投資指南網發布《中國外商投資指引》。此外，《外商投資企業投訴工作辦法》將於10月1日起正式實施。

宗長青表示，《指引》分為5個章節，包括「走進中國」、「投資中國」、「外商在華投資的法律制度」、「外籍人士在華生活」以及「辦事流程」，詳細介紹內地的投資環境、法律法規及外商投資企業設立流程等相關情況。

商務部將在上述網站發布《外商投資企業投訴工作辦法》相關內容，包括全國外商投資企業投訴中心辦事指南，明確全國外資投訴中心的投訴受理流程、投訴渠道和投訴方式等；全國31個省、市、自治區投訴工作機構的名稱、聯繫人、聯繫方式等信息，推動在全國範圍內形成分級負責、高效便利的外商投訴工作網絡。

他又指，中國前8月外商投資預期和信心穩定趨好，即使中國穩外資成效總體好於預期，但受疫情全球蔓延、世界經濟低迷、中美經貿摩擦持續、全球產業鏈供應鏈面臨衝擊等不確定性因素影響，今年四季度至明年穩外資形勢依然嚴峻複雜，下一步仍要「保持清醒頭腦」，努力實現全年穩外資工作目標。