聯合國大會12國代表為台發聲　較去年多一國

聯合國大會第75屆會議總辯論周二（29日）閉幕，因應疫情，今年大會歷來首次採取視像會議方式舉行。在最後一日的會議上，12國代表發言支持台灣參與聯合國體系，較去年多出一國。

在今年會議上為台灣發聲的國家包括帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島、海地、瑙魯、圖瓦盧、伊斯瓦蒂民、聖文森特和格林納丁斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖盧西亞、伯利茲、尼加拉瓜。至於另外3個台灣友邦洪都拉斯、梵蒂岡、危地馬拉的代表，發言中則未提及台灣。

今年各國代表大多數以預錄影片發式發言，在最後一日會議上，伯利茲外長艾林頓（Wilfred Elrington）表示，該國堅信各國主權平等，所有人都應不受歧視且毫無例外地受益於聯合國憲章諾言，享有包括自決權在內的權利。同日發言的尼加拉瓜外長蒙卡達則提到，疫情當前，基於人道理由，必須適用普遍性原則，讓台灣能參與聯合國體系的機制及會議。

與去年相比，今年在會議中替台灣發聲的國家多了巴拉圭和尼加拉瓜。危地馬拉在今次大會上雖未提及台灣，卻同樣與洪都拉斯個別致函聯合國秘書長古特雷斯，表示支持台灣參與聯合國體系。