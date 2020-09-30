充當黑惡勢力保護傘　省公安廳刑偵局前局長遭雙開

中紀委國家監委網站周二（29日）公布，遼寧省公安廳刑偵局前局長姚偉，涉嫌充當黑惡勢力保護傘，利用職務上的便利或職權為他人謀利並收受財物，構成職務違法及受賄犯罪。經省委批准，決定予以雙開（開除黨籍及公職）處分，收繳其違紀違法所得，並移送檢察機關依法審查起訴。

經查，姚偉利用職權和職務上的影響為兒子操辦婚禮，違規收受禮品禮金；隱瞞不報個人有關事項；違規從事營利活動，利用職權為親友經營活動謀取利益，違規借用管理服務對象錢款；充當黑惡勢力保護傘；違規干預插手司法執法活動，利用偵查權以案謀私，違規處置案件；在案件查辦、工作安排等方面利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件為他人謀取利益並非法收受財物。

公開資料顯示，姚偉現年56歲，在遼寧省鞍山市公安局及立山分局擔任多個要職，包括刑警大隊大隊長、刑警支隊副支隊長、刑事犯罪案件偵查支隊支隊長等，他在2013年升任鞍山市公安局副局長，2017年3月任省公安廳食品藥品犯罪偵查總隊總隊長，同年12月任省公安廳刑事犯罪案件偵查局局長（副廳級），至去年10月被免職。