大陸斥台立法機關修憲謀獨　警告玩火必自焚

大陸國台辦周三（30日）舉行例行記者會，有記者問到台灣有立法委員提案修訂憲法，內容涉及兩岸議題，發言人馬曉光回應稱，台此舉是赤裸裸的謀獨立行徑，並警告台當局玩火必自焚。

記者指出，台灣的立法院於新會期內將啟動修憲，多名民進黨立委提出包括「修改固有疆域以及優先以台灣名義加入國際組織，參與國際活動」等議案。馬曉光表示注意到最近一小撮台獨勢力又在蠢蠢欲動，並警告不要低估陸方捍衛國家主權和領土完整的決心，不要在「修憲謀獨」的邪路上愈走愈遠。

而台陸委會近日更新新聞中心背景板，將原有的大陸圖示刪除，只留台灣。馬曉光指台方這類小動作不值一評，強調任何更改都改變不了台灣是中國一部分的事實。

對於媒體報道解放軍戰機近日在台海附近進行實戰化演練，多次飛愈「海峽中線」，遭大陸外交部發言人駁斥所謂「海峽中線」不存在。馬曉光重申，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸之間不存在所謂的這麼一條線。他又提到，解放軍軍機的活動是針對台獨勢力及其分裂活動，以及外國勢力插手干涉，而非針對廣大台灣同胞。

另針對台灣的原住民族委員會日前發新聞稿稱，原住民族不是炎黃子孫，也不是中華民族，馬曉光表示該委員會負責人只是為民進黨代言，不能代表包括阿美族群在內的台灣少數民族同胞。