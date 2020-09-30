要求殘疾遊客展示傷殘部位　華清宮職員捱轟

陝西西安市民王先生向媒體投訴，指早前與家人到華清宮景區遊玩時，受到職員不尊重對待。他的家人在出示殘疾證的情況下，檢票處人員竟要求其落車展示殘疾部位，更強迫其家人走路，最終才予以放行。王先生認為家人受冒犯，向景區投訴。經過一個月周旋下，景區周二（29日）回應指，已成立專項調查組跟進。

王先生稱，上月23日與家人遊覽華清宮景區，因為家人有肢體殘疾，於是王先生到售票處詢問購票流程，工作人員告訴他在網上買票即可。但當他開車到檢票處時，職員卻表示要進行人臉比對。職員更要求身體有殘疾的家人落車接受檢查。王先生向職員表明家人行動不便，但對方態度強硬，堅持要其家人展示殘疾部位。

王先生大感不滿，而且該兩名職員並未穿上工作服，亦未攜帶任何工作證件。王先生要求工作人員出示相關證明，但遭到拒絕。其中一名職員更稱，沒必要向遊客出示工作證，要求王按照指示接受查票。擾攘一輪後，王先生終能進入園區。

事件曝光後，景區受到民眾猛烈抨擊，職員更被批評涉嫌歧視殘疾人士。王先生指景區在受理投訴一個月後，仍未交代事件。華清宮景區指，正在處理投訴，下一步會先與遊客及涉事職員溝通，並調查事件。