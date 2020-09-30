印度建公路連接拉達克地區　料3年內完工

中印邊境局勢持續緊張，英國傳媒周二（29日）報道，印度正加緊在中印邊境建設路橋等基礎設施，包括興建一條全年可通往拉達克地區的公路。有印度官員透露，該條高速公路全長283公里，預計3年內完工。

報道指，建築工地位於拉達克地區一個村莊附近，距離中印軍隊對峙地區以西約250公里。印度原有2條主要高速公路連接拉達克地區和印度其他地區，但每年冬季都會關閉至少4個月，期間只能以空運運送緊急物資到達拉克地區。而正在修建的高速公路將連接一條長8.8公里的隧道，建成後拉達克地區就可全年與印度其他地區連接。

報道又指，印度政府已在中印邊境沿線確定73條具有戰略重要性的公路，其中61條由印度邊境道路建設局（BRO）負責建設，全長3300公里，目前已完成75%。而餘下的工作將在嚴冬持續進行，屆時氣溫將降至零下40度。有印度官員指，完備的公路網將縮短印度主要軍事基地之間的通行時間，令軍方能更快調動部隊部署，並減少空運物資的成本。