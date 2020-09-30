新冠肺炎：台增1宗境外輸入　澳洲列中低感染風險國家

台灣中央流行疫情指揮中心周三（30日）公布，台新增1宗境外輸入確診病例。一名50多歲法國籍男子抵台17日後確診，目前正接受住院隔離，台灣累計確診增至514宗。另外，鑑於澳洲疫情漸趨穩定，因此指揮中心將澳洲列為中低感染風險國家。

指揮中心指揮官陳時中表示，新增確診者持有登機前3日內檢驗陰性報告，在本月11日入境台灣。入境後，直接前往酒店居家檢疫，期間未出現病徵。檢疫期滿後，於酒店進行自主健康管理，周一（28日）接受公司安排的自費檢驗後，於周三正式確診。

衞生部門已掌握其接觸者共4人，包括一名酒店員工，已列作居家隔離對象；公司接觸者、專車司機共3人，因皆有佩戴口罩，列為自主健康管理人士。另外，因為澳州已連續2周達中低風險標準，因此將其新增為「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家。

陳時中指，接獲大陸官方通報，檢出1名自台灣入境福建廈門的無症狀確診個案。個案為50多歲男性，長期在廈門經商，早前從台灣抵達廈門確診。初步掌握接觸者共33人，將繼續尋找密接者。