台向美購劍龍級潛艦戰鬥系統　首批重型魚雷擬年底抵台

台灣的國防部周三（30日）表示，台灣現役的劍龍級潛艦戰鬥系統老舊需汰換，向美國購買提升系統。美方已於5月通過知會國會的程序，預計從明年起至2022年執行人員訓練、裝備產製交運及交付部分文件。另美方將在今年年底將首批MK48重型魚雷抵台，該採購案將在2028年執行完成。

台國防部指出，目前的劍龍級潛艦戰鬥系統老舊等問題，遂由台灣的中科院與境外廠商合作，執行系統性能提升，更換後可強化系統處理及運作效能，提高系統穩定和可靠程度，有效執行戰術作為，發揮潛艦作戰效果。

時間規劃方面，台國防部介紹，全案執行時間為2018年至2024年，台中科院上月已向美方交付海軍相關輸出許可核准證明文件，預計在2022年完成岸置測試站建置及啟用，以提供裝備接收裝艦前單機及系統整合測試，並可實施人員操作訓練，供他們熟悉裝備操作保養及後續維修測試。

另外，為加強潛艦戰力，台軍方以54.6億元新台幣（約15億港元）向美國採購MK48重型魚雷，包括24枚戰雷丶4枚操雷。台海軍目前已進行「重型魚雷廠房整建工程」的規劃設計及監造，預計今年10月就可完工，年底即可接收首批新型重型魚雷進駐。

該款重型魚雷最高時速達到每小時約101公里，與劍龍級潛艦現役使用的德製SUT重型魚雷相比，在導引及機動性能上都超過SUT魚雷，最高時速比SUT魚雷快60％，最大射程也遠25％。