涉以權謀私搞權色交易　前副省長張志南被雙開

中紀委周三（30日）通報，福建前省委常委、副省長張志南涉以權謀私、大搞權色交易等，被開除黨籍和公職。張被指利用職務便利，徇私舞弊濫用職權，為公共財產造成重大損失等，中紀委將沒收其違紀違法所得，並將所涉問題和財物已送檢方審查起訴。

通報顯示，張曾敷衍應付、搞形式主義；在受查期間對抗組織審查，搞迷信活動；不按規定報告個人有關事項，違規為家人、親屬在工作調動、企業經營等方面牟取利益；縱容默許家人、親屬利用其職權及職務影響謀利；生活腐化墮落，搞權色、錢色交易；利用職務上的便利在推進用地審批、獲取資金補助、申請銀行貸款等方面為他人牟取利益，並非法收受巨額財物。

中紀委認為，張的行為已構成嚴重職務違法，涉嫌受賄和濫用職權犯罪，應予嚴肅處理。資料顯示，現年59歲的張志南是福建龍岩人，自1981年8月參加工作，曾擔任省政府副秘書長（正廳級） 、辦公廳黨組成員、黨組副書記、發改委黨組書記、主任等職位。張自2008年月開始擔任副省長等職務，直到今年4月涉嚴重違紀違法受查，他又被指縱容兒子放高利貸。