英媒：中國準備對Google發起反壟斷調查

中美科技戰愈演愈烈，英國傳媒周三（30日）引述知情人士指，中國準備對美國科企Google發起反壟斷調查，懷疑該企業利用Android操作系統的優勢，提升主導地位並妨礙競爭。調查由中國科企華為去年提議，中方最快下月有決定。

報道指，美國政府制裁多間中國企業，引起中方不滿，因此對反壟斷法重大修改，包括大幅提高罰款上限、擴大判斷一間企業操控市場的標準範圍。知情人士稱，針對Google的調查還包括其市場地位，或對中國企業造成「極端損害」的指控，理由是失去Google對Android的支持，將導致華企的信任和收入下跌。

中國反壟斷監管機構已向國務院提交調查案審核，知情人士表示，若展開調查，將影響中美關係。對於報道內容，中美有關政府部門、華為及Google暫未回應。

美國總統特朗普上台後多次制裁中國科企，包括中興通訊及華為。至於最新封殺對象是影音分享程式抖音海外版TikTok及即時通訊程式微信，引起中方強烈不滿。華府要求TikTok母公司字節跳動向美企出售該程式，中國官媒批評這是政治脅迫。