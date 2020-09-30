長江禁漁行動　3個月破近3300宗非法捕撈案

公安部周二（29日）公布，今年6月部署展開為期3年的「長江禁漁」行動，截至目前，全國已偵破3292宗非法捕撈刑事案，拘捕4838人，查扣逾1500艘涉案船隻、2.3萬套非法捕撈器具，查獲魚獲物超過7.7萬公斤。

公安部指，自行動展開以來，公安機關偵破的非法捕撈刑事案數量，已是去年全年偵破案件的1.5倍。公安部治安管理局局長李京生指，偵破案件大幅上升顯示公安機關加大打擊力度的成果，同時反映當前長江流域非法捕撈犯罪仍然存在，全面落實禁捕仍需加倍努力。

李京生表示，公安部掛牌督辦的首批100宗重點案件已全部告破，深挖關聯偵破相關案件11宗，拘捕295名疑犯，而近日又掛牌督辦第二批55宗重點案件。公安部會同農業農村部聯合展開為期100天的涉漁聯合走訪活動，目前已走訪退捕漁民15.4萬餘人、涉漁場所2.1萬餘處，收集涉漁違法犯罪線索2300餘條。

為扭轉長江生態環境惡化趨勢，自今年1月1日起，長江流域332個水生生物保護區全面禁止生產性的捕撈。明年1月1日起，長江幹流，岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、烏江、漢江、大渡河等重要支流，以及鄱陽湖、洞庭湖等通江湖泊，將實施暫定為期10年的常年禁捕。