村官親手拆自家祖墳　縣政府大贊是村民榜樣

江西上饒市鄱陽縣政府周二（29日）通報，表揚8名村官，為做全鎮墳墓治理的榜樣，率先將自家祖墳、自己家屬的墳墓拆除，引起網民關注。縣政府網站同日公布《雙港鎮全面開展亂葬墳墓專項治理實施方案（送審稿）》，指為持續深化綠色殯葬改革成效，進一步加強農村人居環境治理，決定在全鎮範圍內全面開展亂葬墳墓專項治理。

通報指，鄱陽縣雙港鎮政府雙橋村幹部為大力開展農村人居環境整治和墳墓專項治理，以身作則，主動拆毀自己家的祖墳，為全鎮墳墓治理做出了榜樣。其中，雙橋村黨支部負責人王訓文，主動拆除爺爺奶奶等親屬的墳墓17座；雙橋村主任李桂新，拆除親屬老墳2座；、雙橋村文書余平章，拆除奶奶墳墓1座；雙豐村黨支部書記彭芳臘，拆除父親墳墓1座；雙港鎮村官彭克平，拆除父母墳墓2座；村官彭少昱拆除父母墳墓2座。

另一通報指，為確保當地在今年11月30日前，全面完成治理任務，雙港鎮要求黨員幹部帶頭治理散埋亂葬墳墓，規定鎮、村黨員及官員，要樹立大局意識、責任意識做好家人及家屬的思想工作，主動帶頭治理自家墳葬。又規定，當地黨員、幹部、公職人員應該在7日內，帶頭治理自家墳墓，否則將追究有關人員責任。