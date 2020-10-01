陳彥霖同學與胞姊參與反修例示威　獲美國政治庇護

香港去年爆發反修例風波至今，不少港人離開香港遠走他方，當中兩名經歷這場修例示威的年青人，近日獲美國政府給予政治庇護。有份協助他們的八九民運學生領袖鄭存柱表示，兩名投奔美國的香港年輕人是姊弟，去年曾捲入反修例風波。其中弟弟是去年反修例風波期間，死因不明的15歲少女陳彥霖的同學。該兩人是在去年抵達美國後，接觸到定居當地的八九民運學生領袖鄭存柱。

鄭存柱表示，該兩名香港青年早在今年初便向美國公民及移民服務局申請政治庇護，但由於新冠疫情爆發，該局一度暫停服務，直至6月才復工，到8月獲當局安排面談。鄭存柱表示，當地周三（29日）接獲美國公民及移民服務局最新消息，顯示兩人已獲美國政府正式給予政治庇護。

鄭存柱認為，這消息顯示美國政府已經向港人開放申請政治庇護，同時反映香港的人權狀況在過去一年嚴重惡化。不過他表示，目前並未接獲很多來自香港的政治庇護諮詢。美國眾議院和參議院今年6月和9月，先後有議員提出動議，要求美國政府為港人提供優先難民保護資格，並簡化申請程序。