7隻新生大熊貓亮相　激萌可愛引人注目

適逢十一長假及中秋節前夕，四川成都大熊貓繁育研究基地，周二（9月29日）有7隻新生大熊貓與公眾見面。據了解，本次亮相的包括在「太陽產房」誕生的雙胞胎「熱乾麵」和「蛋烘糕」。牠們的名字由四川援湖北醫療隊的醫護人員所起，分別以武漢和成都小吃命名，以紀念醫護人員成功抗擊新冠肺炎疫情。

熊貓基地今年成功繁育大熊貓10隻，周二聯合成都2021年第31屆世界大學生夏季運動會執委會，舉行新生熊貓亮相活動，展出當中7名成員。太陽產房3隻新生熊貓率先露面，當飼養員將牠們抱出時，迅速將全人群的目光都吸引住。

第一次亮相的「三巨頭」明顯有些害羞，面對人群，一隻更將頭塞進飼養員懷裡尋求「安慰」，一隻慢慢從竹筐中爬出，還有一隻呆頭呆腦地坐在竹筐裡，場面令人發笑。

之後，來自「月亮產房」的4隻幼生熊貓亮相。一出場就如新晉偶像組合，引起現場觀眾歡呼。當中「和花」與「和葉」是今年熊貓基地首對大熊貓龍鳳胎。上台後，正當觀眾期待著牠們的表演時，這對兄妹竟懶洋洋地趴在台上，更不時發出「嚶嚶」叫聲，引起觀眾連連笑聲。