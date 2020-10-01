美國眾議院通過法案　要求當地上市公司公開涉疆產品供應鏈

美國眾議院當地時間周三（9月30日）高票通過「強迫維吾爾人勞動披露法案」，要求美國的上市公司，公開與新疆有關的商業活動與供應鏈細節，以説明進口自新疆的產品或材料，並非出自強迫勞動營區。

該法案3月由美國民主黨籍眾議員韋斯頓（Jennifer Wexton）提出，眾議院周三以253票贊成、163票反對通過該法案，同時是眾議院10日內通過的第2條涉疆法案。目前，該法案需待參議院通過後，送交美國總統特朗普簽署，才能正式生效。

韋斯頓隨後在社交平台表示，美國人有權知道自己每日使的商品，是否由強迫勞動的勞工所生產；她又指「侵犯人權的行為無法容忍」。

法案根據國會去年的有關報告指出，中國政府在新疆鎮壓少數民族並強迫他們勞動，而新疆企業極有可能參與其中；去年的報告認為，由於強迫勞動是中國政府的政策，有關企業要確保不犯下侵犯人權行為，幾乎是不可能的。

法案將修改「證券交易法」第13條，要求委員會須在法案頒布180天內，訂出具體規定；令上市公司的年度報告中，說明企業進口的新疆產品是否出自強迫勞動營區、有關的產品商業活動、透過該產品獲得的總收入與淨利潤、同時要説明公司對這些產品未來的進口計劃等。