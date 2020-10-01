新冠肺炎：內地添11宗輸入確診　越南無症狀患者曾途經南寧

國家衞健委周四（10月1日）公布新增11宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。越南日前公布2名無症狀感染者曾途經廣西南寧，該市西鄉塘區疫情防控指揮部周三（9月30日）通報稱，兩人於當地活動場所的工作人員經核酸檢測無人感染。

內地過去一日新增的境外輸入病例，上海佔7宗，廣東2宗，四川1宗，陝西1宗。全國至今累計85,414人確診，當中4634人病亡。據上海市衞健委周三的通報的新確診個案，患者均為中國籍，6人分別在阿聯酋、土耳其、剛果民主共和國，以及西非國家畿內亞和埃塞俄比亞工作，各人返回上海浦東國際機場後集中隔離並確診。另一名患者則於加拿大旅遊並因疫情原因滯留當地，周日（9月27日）從當地出發，翌日抵達浦東機場後集中隔離，其後確診。

南寧市西鄉塘區疫情防控指揮部周三通報，越南官方公布的2名無症狀感染者，於9月15日到達南寧，當時經核酸檢測結果均為陰性，即無受感染。二人當日起一連兩日入住高新大道維也納酒店，市、城區兩級疾控中心對二人活動場所的工作人員進行第一次核酸檢測，結果均為陰性，即無受感染。