導演疑強抱舌吻女作家　揚言：去報警啊

內地演藝圈再爆醜聞，繼早前傳出國家一級演員田蕤涉嫌猥褻戲劇學院女畢業生被捕，近日再有女作家在社交網爆料遭一名韓姓導演以敬酒為由猥褻。

女作家的微博帳號名稱為「昔央」，認證為作家，代表作為《微小相見》。她周日（9月27日）在微博發文表示，上周五（9月25日）晚獲韓某邀請晚餐，席間韓某突然從後將她緊緊摟住，更「強行親吻了我的耳朵，有一次還把舌頭伸了進去」。後來女作家接連換了幾次座位，但韓某依舊多次未經允許對其摟摟抱抱。

女作家稱隔天曾與韓某溝通，要求對方就其不當行為公開道歉，並要求查看當晚現場閉路電視畫面。但韓某表示「監控可以讓警察看，就是不能讓我（女作家）看」，最後還揚言「那你去報警啊」。女作家在發文中公開一份蓋有濟南市公安局雪野旅遊區分局雪野派出所公章的案件受理文件，內容為「你（單位）於9月27日報稱的XX被猥褻一案我單位已受理」。

針對此事，濟南市公安局雪野旅遊區分局雪野派出所一名工作人員（9月28日）下午證實受理案件。派出所工作人員又稱，該案件正在調查中，詳情不便透露，具體調查進展及結果會統一發布。

內媒曾嘗試聯絡爆料者，但未獲回應。至於捲入事件的導演韓某，當得知媒體採訪立即掛斷電話。據內媒相關報道顯示，韓某具導演、編劇、製片人多重身份，其執導的電影曾成功入圍康城電影展。