速遞寵物涉違法　網店照賣專家警告風險高

河南省漯河市一物流中心早前爆出有大量滯留寵物死亡，引起社會對利用速遞寄送動物的關注。據了解，利用速遞寄送動物涉嫌違法，但網購動物的市場卻非常熾熱。有專家警告，通過普通速遞運送動物，可能導致動物死亡或逃逸、傷人、傳播疾病等風險。

目前內地有各種動物在電商平台出售，多以通過速遞運送，除常見的兔、鸚鵡、寵物鴨外，也有蛇、蠍子、蜘蛛、蜥蜴等較冷門的動物。多個網店賣家都聲稱透過「中通快遞」發貨，但記者向該公司的廣州網點查詢時，客服人員稱無法寄動物，因為需要得到衞生部門的許可。當記者追問為何有商家使用中通快遞郵寄寵物，客服人員卻回覆「網店是做好了備案，並且已經登記清楚了」。

除中通快遞外，也有店家通過順豐快遞和韻達快遞郵寄動物。在這次漯河市物流中心動物死亡事件中，部分包裹便貼上韻達快遞的面單。該公司有關負責人周二（29日）回覆媒體稱，面單是有人假冒韻達所為，該公司並未運送動物包裹，正調查事件。

不過有在淘寶經營寵物店多年的店主質疑有關說法，指自己透過韻達發貨，同一批單號分兩天送出，第一天的貨沒問題，第二天的貨（即出事的一批）卻稱是假單。該店主又稱，這次事故造成損失都是自行承擔。

記者發現，通過速遞運輸的動物多為兔子或鴨等廉價動物，較貴的貓和狗則通常以託運方式送貨。託運意思是路上有人照顧動物，運輸工具也有空調和較通風。有速遞業內人士稱，郵政法雖禁止寄遞活體動物，但執行過程中卻存在漏洞。現在一些寵物醫院和部分速遞公司已推出寵物的專運通道，雖然價格偏高，卻保障安全。

事實上，網購動物引發事故的報道屢見不鮮，上月在長春便有一名少年不慎被網購的竹葉青蛇咬傷送院；2018年陝西渭南市一名21歲的女子更被網購的毒蛇雨傘節咬傷，數日後不治。