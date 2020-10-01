台2家藥廠7款藥品未通過試驗　被責令下架回收

台灣的食品藥物管理署（下稱：食藥署）周三（9月30日）公布有7款藥品因未能通過試驗，須下架回收，其中6款為世達藥品公司藥品，包括咳嗽藥、降血壓藥等，另1款則是大豐製藥公司季節性過敏鼻炎用藥。食藥署表示，7款藥品需在11月初前完成回收，否則藥廠將被罰款。

食藥署指出，下架回收的藥品包括「『大豐』抒敏膜衣錠180毫克」、「三化散 Tri-Zyme Powder “S.D.”」、「『世達』三化錠 Tri-Zyme Tablets “S.D.”」、「『世達』咳必定錠 COUGH-PIDINE TABLETS “S.D.”」、「『世達』舒脈寧錠 5毫克」、「達肝膠囊 TALCAN CAPSULES “S.D.”」及「適腸錠 LI SHIH TABLETS “S.D.”」。除了「『大豐』抒敏膜衣錠180毫克」只回收批號9253201的藥品外，其餘6款藥都是全批號回收。

食藥署表示，當局今年6月底曾前往世達藥品進行稽查，發現該藥廠的檢驗數據有疑慮，因此停止口服錠劑、顆粒劑型藥品的生產線，並要求藥廠調查。根據調查結果，該藥廠有2款處方用藥、4款指示用藥未通過安定試驗，必須下架回收。

另外，處方藥「『大豐』抒敏膜衣錠180毫克」則是因溶離度試驗不符規格，意即藥效成分在服用後釋放太慢，因此被要求下架回收。