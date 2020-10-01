印前軍長揭拉達克地區印軍困境　冬季寒冷及缺醫少水

中印邊境局勢緊張，雙方均調派重兵駐守。惟印媒引述印軍退役陸軍中將、第14軍前軍長拉克什·夏爾馬表示，印軍無法適應拉達克地區的冬季，並對目前印軍的後勤工作能否滿足前線士兵的生活表示擔憂。

拉達克地區近期氣溫低於攝氏零下5度，且空氣稀薄，自1962年起就無人長居，但目前部署了5萬名士兵。冬季來臨，道路會受雪崩影響，因此偏遠地區必須盡早完成冬季裝備的存儲，而河流會結凍，令士兵缺乏飲用水。拉克什·夏爾馬指出認為，如何保障他們的溫暖、飲用水、口糧、烹飪燃料等供應，是未來數月的挑戰。

他又指，低溫和稀薄空氣會帶來凍傷與感冒等疾病，恐會造成極大的非戰鬥減員。通常印軍每個團都配有一個醫療單位，但是由於身處高海拔地區且人員大多分散在多個前線哨所，因此醫護人員嚴重不足。現在印軍只能通過在每個哨所中培養普通士兵，將他們訓練成臨時戰場衞生員。

印媒指，印度正採購能在海拔3000米高原上使用的棉被，而適應更高海拔地區的特殊服裝目前尚在採購。消息人士指，之前陸軍計劃採購1.5萬套棉服的計劃已經無法滿足前線需求，目前僅有2000套此前準備的過冬服裝發放到了前線。

除棉被外，印軍還在多個國家採購特殊服裝、帳篷和其他設備，並且以商業價格購買急需物品。消息人士表示，此舉是因為供應有限，或者是時間有限。龐大的採購計劃可能要花一個月左右的時間，這增加了印度部隊在這一地區出現非戰鬥減員的可能性。