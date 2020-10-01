台駘山景區冰雕館疑電線短路起火　增至13死15傷

周四（10月1日）是內地8日長假首天兼中秋佳節，內地不少民眾都外出遊玩。惟位於山西太原市旅遊勝地台駘山景區的冰燈雪雕館，當天下午1時許突發大火，濃煙直沖半空。太原市委辦和市應急管理局當晚通報，現場搜救完畢，事故共造成13死15傷。景區事後回應，指是線路問題導致火災，事故原因仍有待調查釐清，周五（2日）將停業檢修。

從網傳現場畫面可見，起火的冰雕館位於半山園區內，火勢猛烈，大量黑煙沖上半空，遠處亦可清晰可見；冰雕館附近設有摩天輪等遊樂設施，煙霧瀰漫整個景區，幸事發時景區內人流未算稠密，不少遊客駐足觀看，期間有遊客受驚直呼「真嚇人」，景區工作人員則在現場安撫遊客。及後，多輛消防車及救護車趕到現場，疏散遊客並拉起封鎖線。

事件最早由網民傳出，引起輿注後，多間媒報跟進報道。直至當晚，太原市委辦和市應急管理局才通報證實事件，指消防在現場救出16人送院，其中6人死亡，10人輕傷，暫時未知死傷者身份；另現場明火已被撲滅，經核實未發現有人被困，具體原因有待調查。

事發後，不少網民紛紛在網上留言祝福，「天吶！大過節的……祈禱平安」、「注意安全、安全、安全！重要的事情說三遍」。另有網民猜測起火原因，「說不定是煙頭，秋天了，有些草都幹了」、「估計跟燒香祈福有關吧」。

公開資料顯示，台駘山景區位於太原市郝莊鎮，佔地面積約4800畝，集餐飲服務、住宿會議、旅遊接待、主題樂園於一體，2015年被評為國家4A級景區。其中，主題樂園「台駘山滑世界」是國內首間以「滑」為主題的遊樂生態樂園，設有50多項遊樂設施，以滑草、滑沙、玻璃吊橋、七彩玻璃漂流、懸崖鞦韆等較為聞名；另包括碉堡文化園、華夏植物園等。