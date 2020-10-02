前職棒球員開車衝落斜坡　困車底2小時不治

台灣台南市六甲區一輛白色休閒車，周三（9月30日）晚上10時許衝落斜坡後翻側，車上共有2人，司機被壓在車底近２小時，救出後送院搶救無效身亡。經警方調查後，發現死者是著名前職業棒球員買嘉瑞。

警方調查指，33歲的買男當時駕車載着52歲的謝姓男同事，行經六甲區工研路路段時，疑因不熟路，在下坡時突然失控衝落約20米深的斜坡，休閒車其後翻側成90度，買男被困，謝男則自行逃離車廂並報警。

消防接報到場，先將謝男送院，至於買男因被壓在車底，加上現場為斜坡，吊車難以靠近，消防員只能以工具搶救，最後將他救出並送院搶救，惜周四（10月1日）凌晨零時許仍告不治。至於受傷的謝男，則左肩疼痛，頭部擦傷，但意識清醒。

由於駕車的買嘉瑞送院後不治，暫無法抽血進行酒精檢測。另現場無閉路電視鏡頭，車上亦無車Cam畫面記錄，警方已在現場採證，確切事發原因仍待調查，但初步懷疑，現場為落斜路段，買嘉瑞因不熟路況，事發前亦未減速落斜致失控。

買嘉瑞過去曾多次入選台灣棒球代表隊，司職投手及內野手。他19歲加入甲組合庫棒球隊，後來轉投職棒加入兄弟象隊，但2009年時捲入打假波案，遭球隊開除及終身禁用。買嘉瑞的兄長也是前職棒球員。