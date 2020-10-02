慈母奮不顧身保護女兒　遭洛威拿犬突撕咬1分鐘

上海市松江區一名陳姓女子，早前與陪伴6歲女兒玩耍期間，一隻洛威拿犬突然撲向女兒。陳女士為了保護女兒，結果被惡犬撕咬右腿長達1分鐘，留下7厘米傷口與多處牙洞。警方事後介入調查，肇事的洛威拿犬已被警方收容，至於狗主趙男則被警方罰款。

陳女士的丈夫陶先生周四（10月1日）接受傳媒採訪時憶述，事發於周日（9月27日）下午5時許，妻子當時在自家門口休息，女兒則在身邊跳繩。期間，一隻洛威拿犬突然從屋旁的道路上躥出，正衝向其女兒。妻子立即擋在女兒身前，但被惡犬撲倒，並狠狠咬住她的右腿。

陶先生及趙男立即上前制止，其中陶先生騎在狗背上，抓住狗的耳朵，並嘗試掰開狗的嘴巴。狗主則抱住狗的頸部，試圖將其制服。惟該洛威拿兇猛異常，死死咬住陳女士不放。過程中，陳女士右腿膝蓋及以上部位撕咬了3次。就醫記錄顯示，傷口7厘米，深度達1厘米。

陶先生表示，肇事的洛威拿犬事發時並無佩戴狗繩，狗主事後已墊付2000元人民幣（約2300港元）醫藥費，並承諾會承擔之後產生的所有費用。事後，狗主已主動上交了肇事犬隻。另據警方通報，由於狗主事發時並按規定為犬隻束上牽引帶，事後已被處以行款罰款處分。