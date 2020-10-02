少女乘台鐵遇怪老翁　女大生神招機智助「擊退」

女士乘搭公共交通時遭性騷擾的案件頻頻發生，受害人當下往往因害怕，不敢出聲求助。台灣一名女大學生早前乘搭台鐵回家期間，發現一名老翁緊盯旁邊一名少女許久，且不斷用身體逼向少女，女大生於是利用iPhone的Airdrop功能，成功協助少女「擊退」老翁。

女大生在網上討論區「Dcard」發文稱，她周三（9月30日）乘搭台鐵期間，發現一名少女坐在靠窗的位置上，其身旁的老翁不斷打量着少女。少女似乎意識到不對勁，不斷把身體往窗靠近，豈料老翁又往少女靠近。由於女大生擔心老翁身上藏有凶器，不敢輕舉妄動，靈機一動下，便把拍下照片，並用Airdrop功能隨機發給至車廂內其他乘客，結果多名乘客隨即留言詢問「妳是幾號車廂」、「哪一車」，讓女大生感到相當溫暖。

就在此時，女大生身旁的空位剛好空了出來，她於是向少女招手，順利解救了對方。不過，該老翁似乎感到不滿，下車前一直兇狠地盯着女大生。即使她更換車廂，老翁仍跟上來，她只好提早下車。後來，她手機上收到很多車上陌生的Airdrop照片，照片中的主人翁正是自己，上面寫上「世界因你而美好」7字，得知自己獲其他乘客默默守護，感到十分暖心。